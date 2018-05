Arrestato dagli agenti di una Volante pregiudicato di Cagliari per tentata estorsione ai danni del padre

Cagliari, 2 Mag 2018 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari, nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, potenziato per rispondere alle esigenze dei cittadini che sempre più spesso si rivolgono alla Polizia di Stato per chiedere prevenzione e sicurezza, hanno arrestato Gesuino Porcu 49 anni, con precedenti penali, per il reato di tentata estorsione.

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri quando è giunta, sulla linea 113, una richiesta di intervento presso un circolo privato situato nel Borgo Sant’Elia.

Il personale della Volante, giunto sul posto, ha accertato che poco prima, all’interno del circolo privato, c’era stata una discussione animata tra il gestore del locale e il figlio.

La vittima (il padre), visibilmente scosso, ha riferito ai poliziotti che il figlio aveva preteso dei soldi e, al suo rifiuto, lo aveva minacciato di incendiargli l’attività commerciale e la vettura.

Quindi gli agenti dopo il racconto del padre hanno dichiarato in arresto il pregiudicato e una volta espletate le formalità di legge negli uffici della Questura, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa della direttissima prevista per oggi.