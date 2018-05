Nove vittime del maltempo sulle Alpi tra Svizzera, Francia e Monte Rosa. Tra loro una guida italiana

Sono nove le vittime di una giornata e una notte di tragico maltempo sulle Alpi, dove le temperature in quota sono crollate fino a molti gradi sotto lo zero. Tra loro c’è Marco Castiglioni, 59 anni, la guida alpina italiana che conduceva il gruppo di alpinisti intrappolati dal gelo sulle Alpi Svizzere.

Quattro escursionisti sono morti e altri 5 versano in gravi condizioni per ipotermia dopo essere stati costretti dal maltempo a passare la notte all’aperto sulle Alpi svizzere a 3.200 metri d’altitudine. A dare la notizia la polizia, secondo cui due gruppi di 14 escursionisti, tra cui italiani, tedeschi e francesi, sorpresi da una tempesta, hanno trascorso la notte al gelo nella zona di Pigne d’Arolla. Tra i morti assiderati dunque anche Castiglioni, nato a Como, che da qualche anno si era trasferito in Svizzera, in Canton Ticino, con la moglie di origine bulgara e con lei aveva aperto un’agenzia che organizzava escursioni in montagna.

L’operazione di salvataggio è partita dopo un allarme lanciato verso le 6.30 di ieri. Sette gli elicotteri impiegati. Il gruppo di 14 alpinisti si trovava sull’Haute Route Chamonix-Zermatt, ma è stato sorpreso da una bufera che ha impedito loro di raggiungere il rifugio.

“Facevano parte di due gruppi, che avevano lasciato il rifugio alle 10 di domenica. La tempesta li ha bloccati e hanno dovuto passare la notte all’addiaccio”, ha raccontato Steve Leger, portavoce della polizia cantonale.

E due alpinisti svizzeri di 21 e 22 anni sono stati trovati morti sulle Alpi bernesi, nella zona del monte Monch, a 4.105 metri. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Berna, hanno perso la vita a causa delle basse temperature e dello sfinimento. L’allarme alle autorità sulla loro scomparsa era stato dato alle 20:20 di domenica e le ricerche condotte nell’immediatezza hanno avuto esito negativo a causa del maltempo.

Vittime della montagna anche in Francia. Due scialpinisti francesi sono morti in altrettanti incidenti avvenuti nella valle di Chamonix, sul massiccio del Monte Bianco. Un 35enne di Annecy ha perso la vita “a causa delle pessime condizioni meteo” ed è stato recuperato sull’Aiguille Verte, all’altezza del Couloir Couturier, fa sapere la gendarmeria francese. Sempre lunedì, una valanga ha investito un gruppo di quattro sciatori d’oltralpe sul versante est dell’Auguille du Midi, nei pressi del ghiacciaio Rond. Tre sono rimasti illesi mentre un 35enne è morto. E una vittima inoltre sul versante Sud del Monte Rosa, dove un’escursionista russa si è avventurata con le ciaspole a 4.200 metri di altitudine e si è smarrita. Il suo corpo senza vita stato avvistato, ma non ancora raggiunto dai soccorritori ostacolati dalle proibitive condizioni meteorologiche.