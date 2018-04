Tempo Sardegna – Allerta Meteo Arancione per Sant’Efisio, dalla tarda mattinata probabili piogge

Cagliari, 30 Apr 2018 – Il maltempo incombe sulla Festa di Sant’Efisio tanto che la Protezione Civile ha diramato un Avviso di Allerta Meteo per rischio idrogeologico e idraulico, con criticità moderata (Allerta Arancione) dalle 9 alla mezzanotte di martedì 1 maggio.

Sarà interessato, oltre al Campidano, tutto il settore centro-occidentale dell’Isola.

A partire dalla stessa ora, ma fino alla mezzanotte di mercoledì 2 maggio, sarà in vigore anche un Avviso di Condizioni Meterologiche Avverse per piogge e temporali.

Condividi su...