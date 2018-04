Pd, Franceschini: “Renzi Signornò, diserta riunioni collegiali. Arrivato il tempo di fare chiarezza”

Roma, 30 Apr 2018 – Martina: impossibile guidare il Pd in queste condizioni, rischiamo l’estinzione Renzi: il governo lo deve fare chi ha vinto 30 aprile 2018 “È arrivato nel Pd il tempo di fare chiarezza. Dalle sue dimissioni Renzi si è trasformato in un Signornò, disertando ogni discussione collegiale e smontando quello che il suo partito stava cercando di costruire. Un vero leader rispetta una comunità anche quando non la guida più”.

È quanto scrive su Twitter il ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini.

Il tweet polemico arriva dopo l’intervista dell’ex premier Renzi a “Che tempo che fa” su Rai1 di ieri sera. E le dichiarazioni del reggente del Pd Martina, che ha detto: “Impossibile guidare il partito in queste condizioni”.