Trump: “L’Ue creata per approfittarsi degli Usa. Colpa dei presidenti del passato”

Roma, 29 Apr 2018 – “L’Unione europea è stata formata per approfittarsi degli Usa. Ma non me la prendo con loro, me la prendo con i nostri passati presidenti”. Così ha detto il presidente degli Stati Uniti donald Trump durante un comizio in Michigan nelle scorse ore sottolineando che “non sarà più così, quei giorni sono finiti, ma dobbiamo aprire quei mercati, è ingiusto”.

La dichiarazione arriva mentre Berlino, Parigi e Londra hanno ribadito la loro contrarietà ai dazi Usa. Merkel, Macron e May hanno concordato una posizione comune nel corso di una telefonata: in caso vengano applicati dazi l’Unione si difenderà, a tutela dei propri interessi.