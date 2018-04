F1 – Gp dell’Azerbaigian

Baku, 29 Apr 2018 – A Baku, il Gp di Azerbaigian si conclude con una rocambolesca vittoria della Mercedes di Hamilton sulla Ferrari di Raikkenen e la Toro Rosso di Perez. Vettel spreca e chiude al quarto posto. Condizioni meteo incerte: batte un forte vento sul circuito. In pole position parte Sebastian Vettel, giunto alla sua terza gara consecutiva davanti a tutti in griglia. In prima fila anche Hamilton poi Bottas e Ricciardo, mentre la terza fila è composta da Verstappen e Raikkonen, che in qualifica a poche curve dalla fine del suo ultimo giro era virtualmente in pole position, prima di commettere un grave errore che ne ha compromesso le chance. Parte benissimo Vettel che chiude il corridoio a Hamilton. Subito contatto tra Ocon e Raikkonen alla curva tre: virtual safety car e gara rallentata. Ocon e Sirotkin, coinvolti nell’incidente in avvio, sono costretti subito al ritiro.Si riprende al quinto giro, Vettel rallenta la ripartenza non permettendo ad Hamilton di sfruttare la staccata del rettilineo. Grande lotta tra Sainz e Verstappen che si alternano in quarta posizione. Verstappen si fa superare prima da Sainz e poi da Hulkenberg che però sbatte contro le barriere con la posteriore sinistra e finisce fuori pista. Al 12° giro contatto all’ingresso in curva tra le due Red Bull di Verstappen e Ricciardo, ne approfitta Sainz che passa in quarta posizione. Hamilton è il più veloce al termine del 16° giro ma Vettel risponde con un altro giro veloce.

Al giro 22 errore di Hamilton che va lungo in curva e sale a otto secondi da Vettel. Bottas tiene un passo più veloce di Hamilton. Le due Red Bull si danno battaglia con Ricciardo che supera Verstappen, ma l’olandese costringe il compagno di scuderia verso l’esterno per tornare davanti. Al giro 40 incredibile incidente tra le due Red Bull con Ricciardo che tampona Verstappen. Entrambe le vetture restano ferme in mezzo alla pista, Safety car e ritiro per Ricciardo e Verstappen che escono dalla vettura guardandosi in cagnesco. Bottas, Vettel e Hamilton sono racchiusi in un gruppetto e dotati di gomma ultrasoft. Ancora un rallentamento: problema per Grosjean e safety car ancora in pista (nel tentativo di scaldare le gomme, sbaglia la frenata e sbatte contro le barriere). A cinque giri al termine le vetture continuano a girare dietro la safety car. Fatale il giro 47: Vettel supera Bottas ma poi va lungo per non prendere il muro e perde tre posizioni. Foro alla gomma posteriore di Bottas e Hamilton si trova al comando.

All’ultimo giro, Vettel attacca Sainz per prendersi la terza posizione, ma viene preceduto dalla Force India di Perez. Gara intelligente di Raikkonen che conquista il 94° podio in carriera, il terzo in questa stagione, e porta la Ferrari in testa alla classifica costruttori. E’ la quarta stagione consecutiva che la Ferrari comincia andando a podio in tutte le prime quattro gare: era da 16 anni che non succedeva. Al termine della gara, i commissari hanno messo sotto investigazione Perez per un uso dell’ala mobile in punti non consentiti. Sotto inchiesta anche Raikkonen per il contatto con Ocon in avvio. Con la sua prima vittoria in stagione Hamilton diventa il nuovo leader della classifica piloti con 4 punti di vantaggio su Sebastian Vettel. La sfida continua.