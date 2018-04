Ospedale di Sorgono, Assessore Arru replica a esponenti di Fdi

Cagliari, 28 Apr 2018 – “È persino imbarazzante continuare a rispondere ai campioni del nulla, che hanno distribuito soldi a pioggia ma senza un atto di programmazione. L’onorevole Truzzu è certamente più esperto di politiche industriali, ma almeno l’onorevole Deidda, che ha lavorato con il primo assessore della Sanità della Giunta Cappellacci, dovrebbe conoscere molto bene cosa non è stato fatto in quel periodo”. É la replica dell’assessore della Sanità, Luigi Arru, a Paolo Truzzu e Salvatore Deidda di FdI.

“Perché gli esponenti di Fratelli d’Italia – prosegue Arru – non riferiscono ai Sardi della delibera della Giunta Cappellacci sulla riorganizzazione della Rete ospedaliera del 2011, che non hanno avuto il coraggio di discutere danneggiando il sistema sanitario sardo, sprecando soldi, senza ristrutturare e mettere a norma gli ospedali e le strutture sanitarie, senza investimenti per attrezzature e computer? Perché non ci raccontano dei soldi per il San Giovanni Battista di Ploaghe, sul cui utilizzo non è mai stata fatta chiarezza? Perché non riferiscono i risultati dei contratti integrativi per le cure primarie firmati senza adeguate coperture finanziarie? Perché gli onorevoli non ci parlano del Project Financing di Nuoro e le conseguenze dirette sull’ Ospedale di Sorgono? Non accettiamo lezioni da chi ha lasciato solo ceneri e un vuoto di programmazione. Invece di fare visite spettacolo, facciamo un dibattito pubblico sul Project e su ciò che ha comportato anche per l’ospedale di Sorgono. A breve inizieremo il tour della Sardegna – conclude l’assessore – per spiegare da dove siamo partiti e cosa abbiamo fatto in questi anni, con il coraggio di riforme importanti e la forza della programmazione”. Com-red