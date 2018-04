F.1 – Gran premio Azerbaigian

Baku, 28 Apr 2018 – A Baku, nelle qualifiche del Gp di Azerbaigian, terza pole consecutiva per Sebastian Vettel (non accadeva da 5 anni). Con il tempo di 1’41” 498 precede le Mercedes di Hamilton e Bottas. Kimi Raikkonen con l’altra Ferrari parte sesto in terza fila alle spalle della Red Bull di Ricciardo e Verstappen.

Vettel aveva chiuso al primo posto le libere 3 della mattinata. Rischiosa azione delle due Toro Rosso, che sfiorano la collisione e restano fuori dalla Q2. I cinque eliminati nel Q1 sono Vandoorne (McLaren), Gasly (Toro Rosso), Ericsson (Sauber), Hartley (Toro Rosso) e Grosjean (Haas). Rischio clamoroso per Ricciardo che chiude al decimo posto la Q2 con la Red Bull. Stroll e Alonso non riescono a superarlo al loro ultimo tentativo.

Raikkonen segna addirittura il miglior tempo assoluto nel suo unico tentativo e guadagna così il pass per il Q3. Per Kimi c’era stato anche un incidente: è andato a muro, rischiando di compromettere la sua qualifica. Nella sessione finale lotta serrata tra Vettel, Hamilton, Bottas e le due Red Bull con Kimi più in difficoltà: scodata del finlandese che perde quindi oltre un secondo nel terzo settore. Alla fine soddisfazione in casa Ferrari, ma gara tutta aperta.