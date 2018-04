Intimidazione sindaco di Monserrato, Ganau: “Solidarietà del Consiglio regionale e invito ad andare avanti, gli amministratori non sono soli”

Cagliari, 27 Apr 2018 – «Massima solidarietà al sindaco Locci, al suo assessore e al comandante della Polizia municipale di Monserrato, a nome mio e dell’Assemblea sarda che rappresento».

Il presidente del Consiglio regionale, Gianfranco Ganau interviene per manifestare la propria vicinanza e quella del Consiglio regionale agli amministratori del comune dell’hinterland cagliaritano ai quali qualche giorno fa sono state indirizzate delle buste contenenti proiettili.

«Si ha la presunzione e forse la convinzione – sottolinea il presidente del Consiglio – che intimidire gli amministratori possa servire a condizionare in qualche modo l’operato quotidiano di chi amministra le nostre comunità. Credo sia necessario ribadire, ancora una volta, che non è così perché chi amministra lo fa nel tracciato della legalità e nel rispetto delle regole che devono essere giustamente pretese da parte di tutti. Rimane ancora l’urgenza di definire al più presto e insieme alle prefetture sarde un percorso condiviso con le comunità per gestire gli strumenti e le risorse messe a disposizione dopo la firma dell’accordo per i Patti territoriali con il Ministro Minniti. Condanniamo con fermezza quanto accaduto – conclude il presidente – al sindaco Locci, al suo assessore e al comandante Zurru il massimo sostegno da parte di tutto il Parlamento sardo». Com