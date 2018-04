Inps: pubblicate le liste circondariali per avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza

Roma, 26 Apr 2018 – Sono state pubblicate le liste circondariali per il conferimento degli incarichi di domiciliazione e/o sostituzione d’udienza a 1075 avvocati esterni.

Le liste, predisposte dalla Commissione centrale, che ha esaminato le domande pervenute, sono disponibili sul sito internet dell’Istituto. Le domande pervenute sono state 9.395 delle quali 959 sono state ritenute non idonee dalle Direzioni regionali/di coordinamento metropolitano.

Le liste avranno efficacia fino al 31 dicembre 2020.

L’affidamento degli incarichi, da parte dei Direttori regionali/di coordinamento metropolitano dell’Inps, avverrà, a partire dalla pubblicazione delle liste su internet, dopo che il professionista avrà provveduto a sottoscrivere l’apposita dichiarazione di responsabilità e a consegnare copia della polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale per tutta la durata degli affari da trattare. Com