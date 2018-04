Denunciati dal personale del Commissariato di Polizia di Stato 15 minori per interruzione di servizio pubblico sulla linea Arst nuoro Mamoiada

Orgosolo (Nu), 26 Apr 2018 – Nei giorni scorsi si sono concluse le indagini preliminari nei confronti degli studenti barbaricini che, il 18 marzo 2017, a bordo dell’autobus Arst, linea Nuoro – Mamoiada, hanno costretto l’autista ad arrestare la propria corsa sul tratto viario della SS 389, altezza Mamoiada, determinando l’intervento della Polizia di Stato per ripristinare il servizio.

In quella occasione, infatti, gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato orgolese, immediatamente giunti sul posto, sono riusciti ad identificare tutti coloro che si trovavano sul mezzo e a ricostruire, in base alle testimonianze assunte, la dinamica dei fatti ed i loro responsabili.

Gli studenti si erano scagliati contro l’autista rivolgendogli ad alta voce frasi ingiuriose costringendolo, con il lancio di palline di carta, a fermarsi sulla strada statale.

Si tratta di 15 giovanissimi, tutti minorenni, denunciati in stato di libertà per concorso in interruzione di un servizio pubblico.