Controlli ai cantieri edili di Cardedu: denunciato dai carabinieri

Cardedu (Nu), 26 Apr 2018 – Nell’ambito dei servizi predisposti nel mese di aprile dal Comando Provinciale di Nuoro, i Carabinieri della Compagnia di Jerzu, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro insieme al personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro, nel contrasto al lavoro irregolare e alle violazioni commesse in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, hanno effettuato controlli in vari cantieri edili nel territorio della Compagnia Carabinieri di Jerzu, riscontrando violazione penali ed amministrative.

Nello specifico, un impresario edile, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei, per l’omessa redazione del piano operativo di sicurezza del cantiere ed inoltre il datore di lavoro è stata contestata la violazione amministrativa per aver impiegato un lavoratore “in nero” senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Quindi l’impresario è stato multato per 3.000,00 complessivamente.

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di scoraggiare le irregolarità.