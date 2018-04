A Santa Lucia ruba portafoglio ad una anziana e preleva con carta bancomat oltre 600 euro, 50enne denunciata dai carabinieri.

Siniscola (Nu), 26 Apr 2018 – I Carabinieri della Compagnia di Siniscola, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, hanno intensificando i controlli per garantire la massima presenza di uomini sul territorio, sia nelle ore diurne che notturne.

In particolare, a conclusione di indagine i Carabinieri del Comando Stazione di Santa Lucia hanno denunciato in stato di libertà una donna 50enne originaria di un centro della baronia, che furtivamente in un momento di distrazione di un’anziana proprietaria di casa, si è impossessata del portafoglio e non accorgendosi del denaro contante contenuto all’interno, grazie al numero del pin presente, andava a prelevare del denaro in uno sportello bancomat, proseguendo poi addirittura verso un distributore di benzina, dove riforniva di carburante la propria autovettura.

I militari dell’Arma, una volta giunti sul posto, hanno iniziato accurate e mirate indagini e quindi sono riusciti, in tempi brevissimi, grazie anche a delle descrizioni fornite da dei cittadini, ad identificare la donna, già pregiudicata.

Alla malfattrice è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Nuoro ritenuta responsabile del reato di furto aggravato e utilizzo indebito di carte di credito.