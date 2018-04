Gdf Cagliari: scoperto un soggetto che ha indebitamente percepito un contributo ad integrazione dei canoni di affitto.

Cagliari, 25 Apr 2018 – Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, I militari della Guardia di Finanza del gruppo di Cagliari hanno individuato un soggetto di Quartu Sant’Elena che ha indebitamente usufruito di un contributo ad integrazione dei canoni di affitto.

L’azione dei finanzieri è stata orientata sul riscontro della veridicità dei dati dichiarati all’atto della presentazione al comune della domanda di concessione dell’aiuto pubblico.

È stata quindi verificata la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al corpo.

L’attività ispettiva ha permesso di accertare che il soggetto controllato versava in una situazione economica non rientrante nei parametri per cui è prevista la concessione dello specifico beneficio.

L’esenzione indebitamente usufruita ammonta a € 529,60 ed è stata irrogata una sanzione pari, nel massimo, al triplo del beneficio conseguito.