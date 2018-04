Truffa on line ai danni di un imprenditore, 3 calabresi denunciati dai carabinieri della Stazione di Cardedu  

Cardedu (Nu), 24 Apr 2018 – I militari della Stazione di Cardedu, al termine di mirate indagini scaturite dalla querela di un imprenditore ogliastrino, hanno denunciato per il reato di truffa in concorso alla Procura della Repubblica di Lanusei tre giovani calabresi pregiudicati per reati simili.

I truffatori, mediante artifizi e raggiri elaborati nell’arco di un mese, sono riusciti a farsi consegnare, tramite bonifici bancari, vaglia postali, ricariche su carte prepagate, diverse somme di denaro per un complessivo di 6.500,00 Euro, dietro la promessa di acquisto di un escavatore usato.

Il tutto ha avuto origine nel mese di ottobre, quando su un noto sito internet era stato inserito l’annuncio in vendita di mezzo edile in ottime condizioni, con il recapito telefonico del venditore. Dopo il primo contatto telefonico, il potenziale fornitore era riuscito ad ottenere la fiducia del suo interlocutore rendendosi disponibile a recapitare il veicolo di persona non appena si sarebbe concluso l’accordo. Poi con la scusa della presenza di altri acquirenti interessati al prodotto, anche per accelerare la compravendita, si è fatto consegnare una caparra come promessa d’impegno per il potenziale acquisto.

Il raggiro architettato dai tre è proseguito nei giorni seguenti con una messinscena ben orchestrata. Infatti, nei giorni successivi, con scuse molto credibili, sono riusciti a ottenere altre somme di denaro utili, a loro dire, per la spedizione del veicolo ed il pagamento delle pratiche del passaggio di proprietà. L’ignaro acquirente, nel momento in cui ha visto che l’escavatore non arrivava e le richieste di nuovi pagamenti diventavano sempre più assillanti, si è rivolto ai Carabinieri per denunciare quanto accaduto.

In seguito, dall’analisi di quanto riferito, si è subito percepito che si era di fronte ad un sistema di truffa più complessa ed evoluta rispetto a quelle a cui si è chiamati ad assistere ogni giorno con gli annunci fasulli sul web. In questo caso, si è difronte ad un gruppo ben organizzato e collaudato che intrattenevano con le ignare vittime dei rapporti telefonici ed epistolari frequenti.

L’attività d’indagine ha permesso di ricostruire nel dettaglio gli artifizi utilizzati e di raccogliere a carico dei tre responsabili gravi indizi di colpevolezza.