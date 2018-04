Trasporto pubblico locale, dalla giunta 600mila per agevolazioni mobilità famiglie studenti

Cagliari, 24 Apr 2018 – Finanziato dalla Giunta il programma di agevolazioni per le famiglie che utilizzano il trasporto pubblico. Su proposta dell’assessore Carlo Careddu sono stati stanziati 600mila euro per favorire la mobilità sostenibile da parte degli studenti. La delibera approvata oggi dall’esecutivo regionale prevede che gli abbonamenti mensili o annuali acquistati per utenti minorenni durante l’anno in corso siano rimborsati dalle aziende nella misura del 20% per il secondo titolo e del 100% a partire dal terzo titolo, secondo l’ordine di precedenza delle richieste e sino all’esaurimento delle somme assegnate.

Le domande potranno essere inoltrate alle società di trasporto entro il 30 marzo 2019 mentre, entro il 30 giugno, le stesse aziende dovranno certificare all’Assessorato utilizzando i moduli appositi i dati sui rimborsi riconosciuti agli aventi diritto. La ripartizione delle risorse a ciascuna impresa di trasporto pubblico operativa sul territorio regionale avverrà in percentuale ai ricavi tariffari sui titoli annuali e mensili studenti realizzati nell’anno 2016. Com