Ritrovati dai carabinieri della Stazione di Gergei gli agnelli rubati ad una giovane allevatrice.

Gergei (SU), 24 Apr 2018 – È durata poco l’amarezza per il danno subito per l’allevatrice di Gergei che qualche giorno fa era stata vittima del furto di agnelli, campanacci e attrezzi vari dalla sua azienda. Infatti, ricerche condotte dai carabinieri della Stazione di Gergei, hanno consentito di rinvenire in breve tempo quasi tutta la refurtiva nelle campagne di Mandas all’interno un furgone abbandonato a bordo strada. Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Dolianova, insospettiti dalla posizione del veicolo, ad accertare che lo stesso era stato rubato e che al suo interno erano nascosti numerosi agnelli, campanacci e attrezzi vari per la campagna. Grazie alla sinergia info-operativa che da sempre caratterizza il lavoro dell’Arma territoriale, l’immediata segnalazione ai reparti limitrofi ha consentito di incrociare le informazioni e risalire immediatamente al proprietario. L’allevatrice è così rientrata in possesso di 20 dei 30 agnelli rubati e di tutto il restante materiale. Le indagini continuano per risalire agli autori.

In un territorio di oltre 700 km quadrati a prevalente economia agro pastorale, ogni giorno i Carabinieri delle dieci stazioni della compagnia di Isili concentrano i loro sforzi di controllo e prevenzione anche sulle zone rurali in cui insistono più di 600 ovili censiti, concentrati prevalentemente tra Nurri Isili e Gergei e troppo spesso teatro di furti di bestiame, macchinari e attrezzature varie per l’allevamento e di danneggiamenti alle strutture. Il rinvenimento della refurtiva di Gergei è solo l’ultimo di altri importanti risultati conseguiti dalle pattuglie che giornalmente percorrono le strade rurali per eseguire controlli su macchine e persone che gravitano nell’agro in particolare durante le ore notturne.