Manutenzione straordinaria al Sil Sardegna, Assessora Mura: intervento urgente, ma disagi marginali per operatori

Cagliari, 24 aprile 2018 – “Sul SIL Sardegna è in corso dalle 17.55 del 17 aprile un intervento di manutenzione straordinaria che non consente l’utilizzo del sistema da parte degli utenti. La sospensione del servizio si è resa inevitabile per tutelare la sicurezza dell’enorme patrimonio di dati che il sistema custodisce, e non potrà cessare fino a che l’intervento non sarà terminato. Tutti gli attori tecnologici interessati sono al lavoro per ripristinare il servizio il prima possibile, tuttavia i disagi per gli operatori sono limitati, se non puramente virtuali”. Lo dice l’assessora del Lavoro Virginia Mura, per rispondere all’allarme lanciato dal consigliere regionale Stefano Tunis.

“Per le comunicazioni obbligatorie per le assunzioni e le cessazioni – come ben noto agli operatori professionali che utilizzano il SIL – esiste infatti una procedura amministrativa alternativa, prevista proprio per ovviare a casi di malfunzionamento dei sistemi informatici”, spiega l’assessora Mura. In particolare le comunicazioni di assunzione possono essere effettuate utilizzando il modello UNIURG reperibile al seguente link: https://www.cliclavoro.gov.it/Aziende/Adempimenti/Pagine/Comunicazioni-Obbligatorie.aspx. Tale modello deve essere inviato attraverso il fax server nazionale (848 800 131). Rimane l’obbligo di inviare la CO completa per via telematica entro il primo giorno utile.

Per quanto riguarda le altre tipologie di comunicazione sarà possibile scaricare e stampare il “Registro dei malfunzionamenti”, che attesta l’impossibilità di accedere ai servizi online a decorrere dalle ore 17.55 del 17 aprile 2018. Red-com