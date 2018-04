Giunta Sardegna: le altre delibere approvate oggi

Cagliari, 24 Apr 2018 – La Giunta regionale, riunita nella sala Emilio Lussu di Villa Devoto, in vista dell’applicazione dal prossimo 25 maggio del Regolamento comunitario sul trattamento e la circolazione dei dati personali, ha approvato la delibera con cui dà atto delle attività e iniziative già avviate e realizzate. In particolare, vengono indicate le misure di governance e procedurali per il raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione delle disposizioni espresse nel Regolamento a tutela delle persone fisiche. Le direttive saranno applicate in tutti gli uffici dell’Amministrazione regionale e potranno essere adeguate e adottate anche dagli enti e agenzie. Sempre su proposta della Presidenza è stato poi approvato l’atto di indirizzo per l’organizzazione delle consultazioni elettorali in occasione delle prossime Amministrative in programma il 10 giugno.

Sanità. Su proposta dell’assessore della Sanità Luigi Arru, la Giunta regionale ha approvato, in via definitiva, i requisiti di accreditamento istituzionale dei servizi di diagnostica di laboratorio e dei relativi punti di prelievo esterni. Definiti inoltre i criteri di assegnazione del 5 per cento del tetto di spesa per l’acquisto da parte dell’ATS Sardegna delle prestazioni di assistenza ospedaliera privata convenzionata.

Cultura. Stanziato un finanziamento di 200mila euro a favore delle Università della Terza età della Sardegna. Come proposto dall’assessore Giuseppe Dessena, le risorse serviranno per l’organizzazione di corsi di studio ed eventi culturali pensati per favorire l’integrazione nel tessuto sociale e culturale degli over 60.

Ambiente. Su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, l’Esecutivo ha deliberato di non sottoporre all’ulteriore procedura di valutazione di impatto ambientale, condizionato a prescrizioni, l’intervento per la realizzazione di un terminale per la fornitura del gas naturale liquido (GNL) a utenze industriali, civili e a navi presentato dalla IVI Petrolifera Spa.

Programmazione – Via libera alla stipula della convenzione tra Regione Sardegna e Agenzia delle Entrate per la gestione dell’Irap e dell’addizionale regionale Irpef relativa all’anno 2018.