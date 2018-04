Giampaolo Bisanti dirige Orchestra e Coro del Teatro Lirico e il soprano Tanja Kuhn, il 27-28 aprile, per la Stagione concertistica 2018

Cagliari, 24 Apr 2018 – La Stagione concertistica 2018 del Teatro Lirico di Cagliari prosegue, venerdì 27 aprile alle 20.30 (turno A) e sabato 28 aprile alle 19 (turno B), con l’ottavo appuntamento che prevede l’esibizione di entrambi i complessi artistici stabili, Orchestra e Coro del Teatro Lirico, diretti da Giampaolo Bisanti, apprezzata presenza nelle stagioni musicali cagliaritane, e, in qualità di solista, il giovane soprano tedesco Tanja Kuhn. Il maestro del coro è Donato Sivo.

Il programma musicale delle due serate prevede l’esecuzione, nella prima parte, del maestoso Gloria per soprano, coro e orchestra FP 177 di Francis Poulenc (Parigi, 1899 – 1963), composto nel 1959, è unanimemente riconosciuta come una delle sue pagine più sentite ed ispirate, e, nella seconda parte, della Quinta Sinfonia in mi minore op. 64 di Pëtr Il’ič Čajkovskij (Kamsko-Votkinsk, governatorato di Vjatka, 1840 – San Pietroburgo, 1893) che, composta nel 1888, è incentrata sull’irreversibilità del destino che l’autore traduce in una musica malinconica e riflessiva che, solo nel finale, diventa vivace e vigorosa.

