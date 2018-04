Consultazioni, Martina: Pd disponibile se lo scenario cambia e M5s chiude il dialogo con la Lega

Roma, 24 Apr 2018 – Il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, ha parlato con i giornalisti dopo l’incontro con il presidente della Camera Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato Mattarella di sondare un eventuale governo M5s-Pd.

Per Martina il Pd è disponibile a valutare il “fatto nuovo”. Se viene confermato, Martina si riferisce alla dichiarazione di Di Maio che sancisce la impossibilità di un governo con l’altro blocco, quello del centrodestra. Noi – ha detto Martina – abbiamo fatto le nostre valutazioni sul voto 4 del marzo, che per il Pd era uno scenario di sconfitta, che prevedeva per altri l’onore e l’onere del governo. Se il fatto nuovo di Di Maio è confermato solennemente e quindi c’è la chiusura definitiva di quello scenario per noi è un punto di novità che il Pd tutto deve essere chiamato a valutare in ragione di uno spirito di collaborazione, senza nascondere punti di differenza. Il segretario dem ha aggiunto “ci impegniamo ad approfondire un possibile percorso di lavoro comune coinvolgendo la nostra direzione nazionale che discuterà e eventualmente delibererà un percorso nuovo. Questo per effetto del tentativo indirizzato dal presidente Mattarella, visti i vari scenari che si sono tentati e non sono andati in porto.

Sul piano programmatico è stato ribadito al Presidente della Camera Roberto Fico che l’Italia – secondo il Pd – ha di fronte una stagione europeista o un rischio sovranista. Per noi – dice Martina – è necessario un lavoro forte dell’Italia assieme a Germania e altri per avere più Europa. Altre forze hanno idee diverse dalla nostra. È fondamentale inoltre rinnovare la democrazia rappresentativa. È centrale la questione sociale: il lavoro, lo sviluppo, l’equità e la lotta contro le diseguaglianze per gli interessi dei cittadini e dei giovani. Aspettiamo risposte a questi temi, dice Martina. Questi i ragionamenti avanzati a Fico. Concludendo: c’è il massimo della disponibilità, chiarezza, coerenza, responsabilità e riconoscimento della fase del Paese”.

La delegazione del Pd a Montecitorio per il colloquio con il Presidente della Camera Roberto Fico era formata dai capigruppo parlamentari Graziano Delrio e Andrea Marcucci e dal presidente Pd, Matteo Orfini, oltre che dal segretario reggente Martina. Alle 18.00 invece è previsto l’arrivo della delegazione dei 5 Stelle.

È da definire, secondo quanto si apprende, la possibilità di un secondo giro di consultazioni da parte del presidente della Camera Roberto Fico. Sicuramente non vi saranno incontri domani, viene riferito in ambienti parlamentari, nella ricorrenza del 25 aprile.

La direzione nazionale del Partito democratico potrebbe essere convocata già lunedì per esaminare la possibilità di una alleanza tra il Nazareno e M5S, qualora Luigi Di Maio sancisse il divorzio con Matteo Salvini. Secondo quanto si apprende, i giorni utili per convocare la direzione vanno da questo venerdì fino a mercoledì prossimo, ma i giorni più probabili sono lunedì o mercoledì, visto anche il ponte del primo maggio.