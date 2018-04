Consiglio Sardegna: lavori delle commissioni

Cagliari, 24 Apr 2018 – Riprenderanno giovedì 26 aprile i lavori delle commissioni permanenti del Consiglio regionale.

Alle 10,30 si riunirà la Quinta Commissione “Attività Produttive”. Il parlamentino guidato da Luigi Lotto sentirà i rappresentanti di Cia, Confagricoltura e Copagri sulla situazione di Ara e Apa e il Comitato per il Trenino verde sulle problematiche relative al servizio di trasporto turistico.

Nel pomeriggio, alle 15,30, si riunirà invece la Sesta Commissione “Salute e politiche sociali” presieduta da Raimondo Perra. In programma l’esame dei Testi Unici sullo sport e sulla dislessia e le proposte di legge n. 164 “Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli”; n.472 “Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza e il programma annuale degli interventi per lo sviluppo dello sport in Sardegna. Su quest’ultimo provvedimento sarà sentito l’assessore allo Sport Giuseppe Dessena.