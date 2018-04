Attività della Polizia amministrativa nei locali del cagliaritano: sequestrate 7 slot machine non in regola.

Cagliari, 24 Apr 2018 -Nell’ambito dei servizi pianificati dalla Polizia di Stato, al fine di garantire il massimo livello di sicurezza in tutto il territorio della Provincia di Cagliari, il Questore di Cagliari ha predisposto mirati servizi finalizzati alla verifica del rispetto della normativa relativa alla gestione dei locali pubblici.

I servizi sono stati svolti dal personale della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e della Squadra Mobile della Questura di Cagliari e hanno interessato 7 locali del capoluogo.

A seguito del controllo eseguito in due circoli privati sono stati rinvenuti e sequestrati 7 apparecchi elettronici (“slot machine”) irregolari, in quanto non collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e privi di nulla osta all’esercizio, ed elevate sanzioni per un totale di Euro 16.300. È stato altresì sequestrato il denaro contenuto all’interno delle Slot che sarà oggetto di confisca da parte dei Monopoli di Stato.

Uno dei due circoli controllati è risultato sprovvisto di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande, violazione per la quale è stata elevata una sanzione amministrativa di 5.000 Euro.

All’interno del circolo sanzionato è stata riscontrata la presenza di numerosi pregiudicati ed è stato accertato il consumo di sostanze stupefacenti pertanto il Questore di Cagliari, sulla base di tali elementi, ha emesso un provvedimento di cessazione immediata dell’attività di somministrazione esercitata in carenza di licenza.