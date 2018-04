Areus su servizio trasporto neonatale in Sardegna

Cagliari 23 Apr 2018 – “La Regione Sardegna sta provvedendo a superare il ritardo presente nel servizio di trasporto per le emergenze neonatali”: Giorgio Lenzotti, direttore dell’Azienda regionale emergenza urgenza interviene sulle preoccupazioni espresse dalla Società italiana di Neonatologia.

“La Direzione dell’Assessorato alla Sanità su mandato dell’Assessore Luigi Arru, ha infatti attivato una specifica Commissione regionale coinvolgendo gli specialisti di settore, per la riorganizzazione dei trasporti in emergenza che interessano sia le emergenze neonatali che materne (STEN e STAN) – precisa il manager di Areus – La commissione sta ultimando il suo lavoro in vista della attivazione del servizio di elisoccorso che, come più volte detto, è in programma per il 1 luglio 2018”.

“Gli elicotteri che saranno attivi nelle tre elibasi (come noto Cagliari, Alghero ed Olbia, quest’ultimo attivo “24/24 ore) sono assolutamente idonei per il trasporto delle termoculle che nel frattempo ATS sta provvedendo ad acquistare. Per quella data sarà quindi possibile garantire le emergenze neonatali nel territorio regionale, con il trasporto dagli ospedali Spoke agli Hub di riferimento previsti prioritariamente presso gli ospedali di Cagliari e Sassari dove sono presenti le Terapie intensive neonatali. Diverso è ovviamente il discorso sul trasporto presso ospedali della Penisola, dove evidentemente gli elicotteri in dotazione non potranno arrivare con la tempestività necessaria; in questo caso – conclude Lenzotti – oltre alla possibilità di utilizzo di veivoli militari, sempre possibile visto tra l’altro la grande disponibilità sempre garantita, sono allo studio modalità organizzative diverse che potranno coinvolgere anche vettori privati”. Com