Tonara (Nu), 24 Apr 2018 – Gli incessanti controlli notturni in cui sono ogni notte impegnati i Carabinieri di tutta la Compagnia di Tonara, hanno permesso di sventare un furto in atto all’interno di un esercizio pubblico di un centro della Barbagia di Belvì, consentendo poi il recupero dell’intera refurtiva, consistente in alcune centinaia di euro, ed il deferimento all’autorità giudiziaria dei responsabili.

