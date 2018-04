Nuorese ricercato per tentato omicidio con un passaporto falso si è rifugiato in Scozia e oggi estradato e rinchiuso in carcere a Quartucciu.

Cagliari, 24 Apr 2018 – Nel corso della serata di ieri, intorno alle 20:00 circa, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno arrestato in arresto per il reato di “tentato omicidio” Francesco Cusinu, pregiudicato nuorese di 30 anni, appena giunto a Cagliari con un volo proveniente dalla Gran Bretagna.

Il pregiudicato era già sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, ma riottoso a tale misura, si era recato con un passaporto falso in Scozia dove, colto in flagranza dalle autorità di quello Stato, è stato arrestato rinchiuso nel carcere scozzese.

Quindi appena giunto all’aeroporto di Cagliari è stato dichiarato in arresto e poi accompagnato e rinchiuso nel carcere di Quartucciu.