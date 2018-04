Abbandono di animali: Nuovo incidente ai danni di un motociclista padovano in vacanza in Sardegna a Nuragus.

Isili (Su), 23 Apr 2018 – Brutto epilogo di una vacanza in Sardegna per un motociclista di 60 anni di Padova. L’uomo stava attraversando l’abitato di Nuragus in direzione Gesturi insieme ad altri centauri quando, ha investito un cane che gli aveva improvvisamente attraversato la strada dopo essere scappato alla sorveglianza del proprietario.

Il violento impatto ha causato la caduta a terra del motociclista che è stato subito trasportato per i necessari accertamenti presso il pronto soccorso di San Gavino. Stessa sorte anche per l’animale, risultato poi regolarmente inscritto all’anagrafe canina, che oramai agonizzante per le ferite subite è stato soccorso dal proprietario e portato presso il servizio veterinario di Isili.

L’episodio è solo l’ultimo dei numerosi incidenti stradali causati dall’abbandono o incuria degli animali domestici e già oggetto di attenta analisi da parte del Comando Provinciale di Nuoro.

I Carabinieri della Compagnia di Isili, invitano i proprietari alla massima attenzione al fine di prevenire qualsiasi situazione di pericolo per la circolazione stradale.