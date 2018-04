Incarichi quinquennali per strutture complesse: pubblicati sulla gazzetta ufficiale e sul sito gli avvisi per le selezioni di sei direzioni.

Sassari 21 Apr 2018 – Sono state pubblicate sul sito web dell’Aou di Sassari e sulla gazzetta ufficiale, quarta serie speciale, concorsi ed esami del 17 aprile 2018 numero 31, le sei selezioni pubbliche per la copertura, con incarico quinquennale della direzione di altrettante strutture complesse.

Le selezioni dei direttori delle sei strutture aziendali si inseriscono nell’azione, avviata dalla direzione strategica dell’Aou di Sassari, di potenziamento delle strutture aziendali.

L’Azienda ospedaliero universitaria nei giorni scorsi ha pubblicato gli avvisi di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di chirurgia pediatrica, quindi ancora per la struttura complessa di terapia intensiva neonatale e neonatologia, per la struttura complessa di radioterapia, per la struttura complessa di anestesia e rianimazione 2, per la struttura complessa di endocrinologia e malattie della nutrizione e del ricambio e per la struttura complessa servizio immunotrasfusionale.

Per tutte e sei le selezioni la scadenza è fissata per il 17 maggio. Tutti i dettagli sono disponibili anche sul sito web dell’Aou di Sassari, nella sezione Concorsi e selezioni. Com