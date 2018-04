Controlli nei cantieri edili del territorio di competenza della compagnia di Jerzu: denunciato impresario edile dai carabinieri a Cardedu.

Nuoro, 21 Apr 2018 – Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale di Nuoro, i Carabinieri della Compagnia di Jerzu, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro ed insieme al personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro, hanno controllato diverse imprese edili operanti nel territorio di competenza della Compagni cc.

Oggetto del controllo è la verifica del rispetto della normativa in materia del lavoro al fine scongiurare incidenti in questo particolare ambito. Nello specifico, il titolare firmatario di un’impresa edile a carattere personale, che ha sede operativa nel comune di Cardedu, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lanusei, per l’omessa nomina medico del lavoro competente, per l’omessa formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per aver impiegato due lavoratori in nero su tre controllati.

Nella circostanza sono state anche elevate delle ammende per circa 6.000 euro.