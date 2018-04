Banconote da 100 euro false in circolazione nel nuorese, indagano i carabinieri

Nuoro, 21 Apr 2018 – I Carabinieri della compagnia di Nuoro hanno raccolto la denuncia di un noto commerciante nuorese che nei giorni scorsi ha ricevuto, quale pagamento di merce acquistata, una banconota da cento euro, risultata in seguito contraffatta.

L’acquirente, sicuramente un estraneo di passaggio nel centro barbaricino, ha comprato un oggetto di pochi euro pagandolo con la banconota di grosso taglio per ricevere il resto in valuta corrente. È il secondo episodio che si verifica in questo capoluogo.

In quella occasione ad essere truffato era stato un giovane ambulante senegalese che aveva ricevuto, questa volta da una donna, una banconota sempre da cento euro per il classico pacco di calze acquistato dalla truffatrice.

I carabinieri di Nuoro lanciano perciò un appello a prestare attenzione nelle transazioni fatte da persone sconosciute, segnalando immediatamente ai Comandi Stazione Carabinieri della Provincia, episodi come quelli descritti.