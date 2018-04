Aggressione ai carabinieri durante la festa di Santa Lucia a Sarule: due persone sottoposte all’obbligo di dimora

Sarule (Nu), 21 Apr 2018 – La sera del 3 aprile scorso, a Sarule, durante i festeggiamenti di Santa Lucia, due carabinieri della Stazione del paese, liberi dal servizio, su richiesta di cittadini sarulesi, erano accorsi in via Nazionale nei pressi del bar “El Chikita Cafè” dove erano state segnalate alcune persone a cavallo che, presumibilmente sotto l’effetto dell’alcool, creavano pericolo per l’incolumità dei passanti. Una volta sul posto, qualificatisi come uomini dell’Arma locale, ne è scaturita una vera e propria aggressione nei confronti dei militari, con le persone a cavallo che inizialmente si rifiutavano di fornire le generalità e con un cavaliere che si scagliava contro di essi con il cavallo per intimorirli e impedirgli di compiere il proprio dovere, dopodiché l’uomo è sceso dal cavallo ed ha tentato di aggredire fisicamente con un bastone, datogli da un altro complice, il Maresciallo.

Poco dopo però l’aggressione è stata interrotta dal pronto intervento dell’altro collega che è riuscito a bloccarlo, ma nel frattempo altri soggetti hanno circondato il sottufficiale e poi lo hanno strattonato nel tentativo invano di strappargli il telefono cellulare dalle mani ed impedirgli di chiamare i rinforzi. Ma subito dopo sono accorse sul posto diverse pattuglie della Compagnia Carabinieri di Ottana che hanno fatto allontanare i responsabili tra la gente che era accorsa. Quindi sono subito iniziate le ricerche per individuare e rintracciare i responsabili, di cui sono stati successivamente compiutamente identificati e deferiti in stato di libertà per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, ed altri reati.

A conclusione dell’attività d’indagine, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Ottana, questa mattina hanno sottoposto alla misura cautelare coercitiva dell’obbligo di dimora, emessa dal G.I.P. della Procura della Repubblica di Nuoro, P. L. 24 enne di Orani ma domiciliato in Sarule e S.S. 34 enne di Nuoro, con l’obbligo per entrambi di presentazione alla polizia giudiziaria tutti i giorni. Ad un altro cavaliere, L.A. 23 enne di Sarule, che nella circostanza si era rifiutato di fornire le proprie generalità, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00.