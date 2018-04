Reclutamento regione, pubblicato bando per concorsi interni categoria d. Nei prossimi giorni il bando per concorso riservato a stabilizzandi amministrazione

Cagliari, 20 Apr 2018 – Proseguono le procedure di reclutamento dell’Amministrazione regionale secondo il piano della Giunta. Dopo la contrattualizzazione dei primi 103 stabilizzandi a domanda, l’Esecutivo ha oggi lanciato i concorsi interni con il bando per l’accesso alla categoria D. Seguiranno nei prossimi giorni i bandi relativi alle altre categorie. Sempre la prossima settimana verrà pubblicato il bando per il concorso riservato agli stabilizzandi dell’Amministrazione secondo quanto previsto dall’articolo 3 (lettera B, comma 2) della legge 37 approvata dal Consiglio regionale nel dicembre del 2016. Sono coloro, che pur avendo il requisito dei 36 mesi all’interno dell’Amministrazione, non hanno espletato una selezione di natura concorsuale.

Nei prossimi mesi saranno completate le procedure relative agli stabilizzandi del Sistema Regione. “Contiamo di completare l’avvio di tutte le procedure del reclutamento entro l’anno – sottolinea l’assessore al Personale Filippo Spanu – superando, come stabilito dal Consiglio, il problema del precariato, garantendo occasioni di crescita professionale ai dipendenti e inserendo nuove figure provenienti dal concorso pubblico. L’intera azione di reclutamento del Sistema Regione riguarderà più di 350 persone”. Com