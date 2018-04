Avevano in casa un vero e proprio campionario di stupefacenti e banconote false: arrestati due sassaresi

Sassari, 20 Apr 2018 – I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno arrestato ieri due Sassaresi, A.M., di 36 anni e P.G., di 33 anni, ritenuti responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di banconote falsificate e detenzione abusiva di cartucce.

Nel tardo pomeriggio i militari hanno eseguito una minuziosa perquisizione nell’appartamento di A.M., che ha consentito di rinvenire e sequestrare un vero e proprio campionario di sostanze stupefacenti di diverso tipo: 30 grammi di marijuana, 12 grammi di cocaina, 6 pasticche di suboxone (un farmaco a base di oppioidi), 85 grammi circa di sostanza utilizzata per il taglio di altre sostanze stupefacenti, oltre a tre bilancini elettronici di precisione e 150 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Nel corso del controllo sono state anche individuate 15 banconote da euro 20 falsificate, riportanti tutte lo stesso numero di matricola.

Infine, oltre allo stupefacente ed alle banconote false, sono state trovate due cartucce per pistola, calibro 6,35, detenute abusivamente.

Per i Sassaresi sono stati dichiarati in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati accompagnati nelle loro rispettive abitazioni dove sono rimasti in attesa della direttissima che poi si è svolta stamane e durante la quale il giudice ha disposto l’obbligo di dimore per entrambi nel Comune di Sassari.