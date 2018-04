Ats Sardegna – Firmato stamane protocollo sperimentale per i soccorsi primari urgenti

Cagliari, 20 Apr 2018 – È stato firmato questa mattina, dal direttore sanitario di Ats Sardegna Francesco Enrichens e dal direttore sanitario dell’Areus Piero Delogu, il primo protocollo sperimentale per i soccorsi primari urgenti. “L’obiettivo del documento condiviso tra le Aziende è quello di garantire al massimo la sicurezza e l’appropriatezza delle cure negli interventi di soccorso per i pazienti con codici di elevata gravità (rossi e gialli) – ha affermato il direttore sanitario di Ats Francesco Enrichens – individuando l’ospedale non solo più vicino ma anche più idoneo per il trattamento delle diverse patologie, secondo un criterio di gravità”.

Il modello organizzativo di riferimento è quello dell’Hub & Spoke che prevede l’assistenza ad elevata complessità in centri di alta specializzazione (Hub), supportati da una rete di servizi (Spoke) per la gestione dell’assistenza di pazienti a livello territoriale.

“Abbiamo siglato oggi un accordo per la condivisione di programmi – ha aggiunto il direttore sanitario dell’Areus Piero Delogu – con il fine di migliorare la gestione del paziente critico sul territorio, in situazioni di emergenza, attraverso l’individuazione del centro di riferimento più appropriato”.

“E’ il primo tassello – ha concluso Delogu – del percorso tra ospedale e territorio in attesa della partenza del servizio di elisoccorso in Sardegna che migliorerà ulteriormente i percorsi integrati di emergenza-urgenza”.

Nei prossimi giorni il protocollo sperimentale sarà condiviso con i direttori sanitari dell’AO Brotzu e delle Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari e Cagliari. Com