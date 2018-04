Servizi educazione familiare e domiciliare. Pigliaru: “bene modifica regolamento approvata da consiglio regionale”

Cagliari, 19 Apr 2018 – “Questa modifica del regolamento, resa possibile grazie all’impegno della nostra coalizione, riprende buone pratiche già sperimentate con successo nel nord Europa ed è particolarmente importante da più punti di vista.” Sono le parole del presidente della Regione Francesco Pigliaru sulla modifica del Regolamento di attuazione della legge regionale n.43/2005, modifica incentrata sui servizi di educazione familiare e domiciliare e approvata questa mattina dal Consiglio Regionale. “Il miglioramento delle regole rispetto all’impostazione precedente permetterà di poter trasformare concretamente l’esperienza personale in lavoro – prosegue il presidente Pigliaru -, creando opportunità di occupazione soprattutto femminile.

Nello stesso tempo sarà favorita la presenza del servizio educativo anche in quei piccoli Comuni, soprattutto nelle zone rurali, che finora non sono riusciti a metterlo a disposizione delle loro comunità, ma che adesso potranno impegnarsi per agevolare questo processo. Ma importante è anche l’integrazione al regolamento che riguarda il cosiddetto ‘Gruppo appartamento’”, aggiunge Francesco Pigliaru in riferimento alla forma di abitare assistito rivolta in particolare a persone affette da disabilità psichica e che prevede in Sardegna, prima regione in Italia, il coinvolgimento costante di utenti e familiari esperti (UFE). “Grazie a questa proposta innovativa, potranno partecipare all’attuazione di percorsi di cura persone che hanno vissuto da vicino la malattia e il disagio – conclude il Presidente -, aumentando le possibilità di reinserimento nella società e costruendo nello stesso tempo una forma efficace di supporto al benessere sociale”. Red