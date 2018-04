Sardegna Vinitaly, elenco dei 40 vini premiati che andranno a rappresentare l’isola nella prestigiosa guida 5starwine

Cagliari, 19 Apr 2018 – La 52esima edizione del Vinitaly si è chiusa ieri con un bilancio indubbiamente positivo per le cantine sarde presenti alla prestigiosa esposizione internazionale del Verona: la più importante al mondo. Sono 40 i premi conquistati dalle etichette della nostra Isola sui 601 assegnati alle eccellenze vitivinicole in concorso per la guida “5StarWines” dove si è espressa una giuria di esperti di altissimo livello. Un ulteriore riconoscimento è andato inoltre a un’etichetta selezionata in una categoria speciale.

