Esercito – “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1914-1918 / 1939-1945”

Cagliari 19 aprile 2018 – Settimo appuntamento del progetto scolastico denominato “Il mondo in guerra visto dal cinema e dai media 1914-1918/1939-1945”.

Si rinnova domani, venerdì 20 aprile 2018 con inizio alle ore 09:30 presso la Sala Teatro “Casa della cultura”del Comune di Monserrato, l’appuntamento con il progetto scolastico elaborato dall’I.I.S. Bacaredda-Atzeni di Cagliari in collaborazione con il Comando Militare Esercito Sardegna e la partnership dell’Università degli Studi di Cagliari, dell’Ordine dei Giornalisti Sardegna e dei Comuni di Cagliari, Monserrato, Capoterra e Villamar.

Ad aprire la settima tappa della rassegna cinematografica, come ormai da programma consolidato, la conferenza di un eminente esperto di storia, che per l’occasione sarà il Dott. Michele D’Andrea, che intratterrà l’uditorio con l’interessante conferenza «L’inno svelato. Chiacchierata briosa su Il Canto degli Italiani».

A seguire il Generale Giovanni Domenico Pintus, Comandante del Comando Militare Esercito Sardegna, introdurrà il film italiano “Soldato semplice”, un film commedia del 2015, diretto da Paolo Cevoli.

Il film racconta la storia di un maestro elementare romagnolo che, a causa dei suoi comportamenti libertini ed antinterventisti, viene suo malgrado arruolato volontario nella grande guerra. Spedito al fronte è destinato in un piccolo avamposto in Valtellina come eliografista per trasmettere segnali morse.

La guerra col trascorrere del tempo assume contorni stimati di quotidianità e lascia il ruolo da protagonista ad un incredibile intreccio di vicende umane che enfatizzano le differenze sociali dell’Italia di quegli anni, le molteplici sensazioni ed emozioni dei ragazzi chiamati al fronte e le tragiche vicissitudini che segnano per sempre i destini dei protagonisti.

La guerra, la montagna, il nemico ma soprattutto l’incontro con ragazzi che provengono da tutte le parti d’Italia, cambieranno la concezione della vita del protagonista.

Al termine della proiezione sarà dato spazio a domande e riflessioni. Com