Dichiarazione dell’On. Emanuela Corda su bando elisoccorso 2017 – Regione Sardegna, la Corte dei Conti apre un’istruttoria

Roma, 19 Apr 2017 – Il 21 dicembre l’on. Emanuela Corda ha presentato al Procuratore Regionale della Corte dei Conti dr.ssa Antonietta Bussi una relazione sul tema “Bando Elisoccorso 2017 e Regione Sardegna”, affinché si facessero degli accertamenti su eventuali vizi di incongruità, irragionevolezza, anti economicità che potrebbero rivelarsi con l’affidamento del servizio Elisoccorso a privati.

Al momento il Tribunale ha comunicato che è stata aperta un’istruttoria sul caso, non rendendo tuttavia nota nessun’altra informazione a riguardo.

La vicenda – Il servizio che dal 1999 era affidato ai Vigili del Fuoco verrà ora assegnato a privati, ponendo fine al modello ampiamente collaudato ed efficiente dei VV.F, il quale non rappresenta un caso unico in Italia, visto che la Liguria ha definitivamente sancito in ogni sentenza la piena legittima operatività dei Vigili del Fuoco e la piena sostenibilità del modello pubblico, economico e contemporaneamente efficace ed efficiente. I risparmi in otto anni, qualora si affidasse il servizio ai Vigili del Fuoco, si potrebbero attestare intorno a svariati milioni di euro, che incidono notevolmente nel bilancio dell’Isola. Nonostante questo non si rinuncerebbe a un servizio di altissima specializzazione tecnica che può configurarsi in tutte le versioni possibili, dalla semplice ricerca, al soccorso fino al soccorso sanitario tecnico-integrato nel modello hetms, che prevede l’immediata e simultanea attivazione di strutture rispettivamente deputate al servizio tecnico urgente ed al servizio di soccorso sanitario e la loro compenetrazione operativa, grazie ad equipaggi misti e a specifici accordi operativi.

Si attende con impazienza – conclude l’On. Corda – l’esito dell’istruttoria della Corte dei Conti affinché siano tutelati al più presto nel miglior modo possibile gli interessi dei cittadini. Red-com