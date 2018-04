Consultazioni, Di Maio ancora un secco no a Berlusconi e Meloni: pronti a discutere di programmi, ma non oltre certi limiti

Roma, 19 Apr 2018 – “Con Matteo Salvini abbiamo avuto sintonia su vari temi. E’ chiaro che ci sia disponibilità a discutere su programmi”. Lo ha detto Luigi Di Maio dopo la consultazione con la presidente del Senato, aggiungendo che però “oltre certi limiti non si può andare”, quindi niente tavoli “a quattro”.

“Siamo disponibili – ha proseguito Di Maio – anche a considerare non ostile un sostegno da Fi e Fdi” ma “il governo si forma su un contratto firmato da due persone”, M5s e Lega.

“Con molta onestà vi dico: andremo avanti ma senza pensare a colpi di scena, a Di Maio al tavolo con quattro partiti a trattare sui ministri, a Di Maio al governo senza essere alla presidenza del Consiglio, immaginatevi se M5s potrebbe essere disponibile a ciò”, ha detto ancora Luigi Di Maio dopo l’incontro con la presidente Elisabetta Casellati.

“Con tutta la buona volontà a collaborare nulla per me perduto e nulla si chiude ma non possiamo andare oltre certi limiti”, ha ribadito il capo politico M5s, sottolineando che “se poi mi si chiede di sedermi a un tavolo con tre forze politiche, Di Maio, Salvini, Berlusconi e Meloni per concordare un programma di governo e personalità che vengono dalle singole forze politiche, voi capirete che è molto complicato per noi digerire questo scenario”.