Una donna di 38 anni fa ubbriacare un 70enne dopo avergli promesso a casa sua “cose meravigliose” ma una volta addormentato lo deruba.

Villacidro (Ca), 18 Apr 2018 – Questa mattina, a conclusione delle indagini, i Carabinieri della Stazione di Villacidro hanno denunciato in stato di libertà per i reati di sequestro di persona e rapina, una 38enne di Villacidro.

Questa, nella serata del 16 aprile scorso, ha circuito un pensionato 70enne della cittadina del Sud Sardegna, e poi indotto ad ubriacarsi fino a portarlo in uno stato dell’incapacità, e dopo averlo condotto in un appartamento nella sua disponibilità, gli ha portato via 220,00 euro, lasciandolo in stato incoscienza chiuso in casa.

La vittima del raggiro, la mattina successiva ha ripreso i sensi e ha chiesto aiuto da una finestra dell’abitazione, posta al terzo piano di una palazzina sita in via De Nicola, dove poi è stato liberato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro accorsi a seguito di segnalazione su linea 112.