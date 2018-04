Lago Is Barrocus, forestali sequestrano opera in calcestruzzo armato nell’isolotto di San Sebastiano

Cagliari, 18 Apr 2018 – Gli uomini del Corpo Forestale della stazione di Isili hanno posto sotto sequestro un’opera in calcestruzzo all’interno dell’isolotto di San Sebastiano, nel lago di Is Barrocus. Secondo gli agenti, l’impresa, incaricata dal comune di Isili, ha eseguito l’intervento in difformità dalle previste autorizzazioni paesaggistiche ed edilizie.

In particolare, i forestali hanno accertato che sono state variate le dimensioni e l’ubicazione delle opere (gradonature in cemento armato con uno sviluppo di circa 40 metri), tanto da comportare un’alterazione dell’assetto del delicato compendio, noto per l’alto valore storico e paesaggistico e sottoposto a diversi vincoli, paesistico e storico culturale, anche per la presenza dell’antica chiesa di S. Sebastiano realizzata nella sommità dell’isolotto calcareo nel XVI secolo

Il sequestro operato dal agenti della Stazione di Isili è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari. Il Pubblico Ministero Andrea Vacca, che coordina le indagini, ha quindi disposto ulteriori accertamenti, che sono in corso di svolgimento.

Attualmente risultano indagati il direttore dei lavori e il titolare della impresa esecutrice.