Governo – Dovrà riferire al Capo dello Stato entro venerdì Governo, Mattarella affida incarico esplorativo alla Presidente del Senato Elisabetta Casellati

Roma, 18 Apr 2018 – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha affidato alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, l’incarico di verificare l’esistenza di una maggioranza di governo tra centrodestra e M5S e la possibilità di indicare un presidente del Consiglio. Lo ha spiegato il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, aggiungendo che l’incaricata dovrà riferire al Capo dello Stato entro venerdì prossimo.

Maria Elisabetta Casellati è stata la prima donna a conquistare la seconda carica dello Stato ed è la seconda, dopo Nilde Iotti, a ricevere dal presidente della Repubblica un mandato esplorativo per tentare di portare il Paese fuori dall’impasse politico.

Fermo sulle posizioni decise, così come le ha dichiarate in modo molto chiaro in queste settimane. Sarà questo, secondo quanto si apprende, ciò che il Movimento 5 stelle declinerà di fronte al presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha appena ricevuto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella l’incarico esplorativo per verificare se vi siano le condizioni per formare un nuovo Governo. M5s ha proposto un contratto a Lega o al Pd, ed è ai blocchi di partenza. Ma ora sta a guardare, perché la palla è nel campo degli ipotetici alleati che devono risolvere le loro questioni interne.

Il Carroccio, viene spiegato, insisterà sulla necessità, sottolineata ieri da Matteo Salvini, di mettere in un angolo i veti contrapposti. Se Berlusconi e Di Maio continuano a dirsi no l’un l’altro, ha avvertito il senatore, l’unica alternativa è il voto. “La Lega è pronta a governare anche oggi, basta che gli altri smettano di litigare”, si legge in una nota di via Bellerio.

“In bocca al lupo alla presidente Casellati. Vedremo se m5s e centrodestra sapranno realizzare le roboanti promesse fatte in campagna elettorale”. Lo afferma il leader dei Moderati Giacomo Portas, eletto alla Camera nel Pd.