Giovane di 18 anni arrestato dai carabinieri della locale Stazione per violazione di domicilio, rapina e maltrattamenti in famiglia.

Sestu (Ca), 18 Apr 2018 – Ieri sera a Sestu (Ca), i carabinieri della Stazione della cittadina del cagliaritano, hanno arrestato per violazione di domicilio, rapina e maltrattamenti in famiglia, Riccardo Antonio Cau, 18 anni, del posto con precedenti di polizia. I

Il ragazzo, dopo avere sfondato la porta d’ingresso principale, si è introdotto all’interno dell’abitazione del nonno materno e, al culmine di una lite per futili motivi, ha aggredito l’anziano e la madre, strappandole dalle mani la borsa contenente denaro ed effetti personali, per poi fuggire a piedi per le vie limitrofe, prima di venire intercettato e bloccato dai militari immediatamente intervenuti.

Le vittime non hanno comunque riportato lesioni. Invece il giovane è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge in caserma è stato trasferito e rinchiuso nel carcere di Uta (Ca).