Gdf Cagliari: controlli in materia di sicurezza prodotti e a contrasto della contraffazione e sequestrati oltre 500 articoli.

Cagliari, 18 Apr 218 – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Cagliari e della Tenenza di Sarroch hanno eseguito, nei giorni scorsi, due distinti interventi.

Nel capoluogo sardo, i Baschi Verdi, nelle centrali via Roma e piazza Yenne, hanno sottoposto a sequestro 163 articoli contraffatti: scarpe, borse, magliette, giubbini – tutti riconducibili a noti brand e caratterizzati da un elevato livello di riproduzione – erano posti in vendita su bancarelle improvvisate lungo i marciapiedi gremiti di persone.

A pula, in un negozio di articoli per la casa, i finanzieri della Tenenza di Sarroch hanno rinvenuto 338 articoli elettrici (accessori domestici e per auto, rasoi, accessori per telefonia ed informatica) sprovvisti della marcatura “ce” e privi di idonea documentazione attestante le caratteristiche di sicurezza.

I prodotti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e al responsabile dell’attività commerciale è stata irrogata una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 5.000 euro.

Dall’inizio dell’anno, a seguito dei numerosi interventi effettuati nello specifico settore, gli uomini e donne della Guardia di Finanza del comando provinciale di Cagliari hanno sequestrato, sull’intero territorio della provincia, oltre 319.300 prodotti “non sicuri”, quasi 6.500 articoli contraffatti, denunciato 6 persone e sanzionato 16 operatori commerciali.