Denunciati due uomini per furto aggravato in concorso dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Sassari

Sassari, 18 Apr 2018 – Ieri pomeriggio, personale della Sezione di Polizia Ferroviaria di Sassari ha denunciato in stato di libertà, due uomini per furto aggravato in concorso.

Gli agenti, su segnalazione della sala operativa del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Cagliari, sono intervenuti all’altezza dell’ex cementificio, nel territorio del comune di Muros. Infatti, attraverso le immagini dell’impianto di videosorveglianza installato lungo la linea ferroviaria, erano state notate due persone nei pressi dei binari.

Sul posto i poliziotti hanno sorpreso due uomini intenti a caricare sulla loro auto alcune porzioni di binari, ormai dismessi, tagliate pochi istanti prima.

Durante l’attività, gli agenti hanno rinvenuto all’interno dell’autovettura anche una mola ed un gruppo elettrogeno professionali, che sono stati sottoposti a sequestro.

Dopo le formalità di rito, un 48enne di Muros e un 50enne sassarese, sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato.