Programmazione territoriale, la giunta approva l’accordo da 10 milioni per Su Suercone e da 26 per Anglona-Coros.

Cagliari, 17 Apr 2018 – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore della Programmazione Raffaele Paci, ha approvato i due accordi di programma per i progetti di sviluppo “Su Suercone, Ambiente identitario” e “Anglona-Coros, Terre di Tradizioni”, firmati da Paci con i sindaci delle Unioni coinvolte il 6 e il 9 aprile scorsi. Il progetto Su Suercone è finanziato con 10 milioni (5 di nuova finanza e altrettanti per valorizzare interventi del Piano di rilancio del Nuorese). Al progetto Anglona-Coros vanno 26 milioni, tutti di nuova finanza, che portano a 43 milioni lo stanziamento complessivo della Regione su quel territorio.

“Altri due progetti di programmazione territoriale che si chiudono e avviano rapidamente alla concreta attuazione”, dice l’assessore Paci. “Due progetti che puntano a valorizzare le risorse del territorio, i suoi punti di forza, per farli diventare volano di crescita, sviluppo economico e occupazione. In questo processo i territori sono i protagonisti assoluti, come è giusto che sia e come abbiamo voluto che fosse, perché nessuno meglio di chi quotidianamente li vive ne conosce le potenzialità e sa come valorizzarle al meglio. In questo percorso è irrinunciabile la presenza e il contributo delle imprese, che affiancano gli enti locali e che sono indispensabili per garantire la ricaduta occupazionale dei territori coinvolti. Capitale umano, innovazione tecnologica, tradizione: questi sono i capisaldi della svolta economica per la Sardegna”.

Il Sito di importanza comunitaria Su Suercone è una delle Aree di Rilevanza Strategica individuate dal PO FESR 2014-2020 su cui si interviene prioritariamente attraverso interventi di valorizzazione ambientale. Un importante polo di attrazione marino-balneare si affianca a una molteplicità di prodotti del turismo attivo. Tre le azioni su cui si basa il progetto: interventi sulla sentieristica, con nuovi tracciati e il recupero degli esistenti e la realizzazione di impianti sportivi e centri di accoglienza turistica; valorizzazione del patrimonio archeologico, museale e dei tesori delle tradizioni; un modello di governance territoriale che coinvolge gli enti pubblici, i privati, le associazioni e tutti i portatori d’interesse.

Finora si tratta della più grande Unione, 23 Comuni che si sono alleati per elaborare insieme un unico progetto, per la prima volta cofinanziato dalla stessa Unione con 400mila euro. Nell’importo, che finanzierà circa 80 interventi, ci sono anche 865mila euro di risorse aggiuntive della Conferenza Episcopale Sarda per valorizzare gli edifici di culto di particolare valore storico e culturale. Il progetto si basa su una strategia di sviluppo locale fortemente ancorata ai fattori identitari e favorisce l’attrattività del sistema economico e sociale, con un’offerta naturalistica, culturale ed enogastronomica, una identità turistica unitaria e servizi alle fasce più deboli della popolazione. Red-com