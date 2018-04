Pago Pa, Giunta Sardegna approva delibera per rafforzare ruolo della regione.

Cagliari, 16 Apr 2018. Si rafforza il ruolo di intermediario tecnologico svolto dalla Regione con il nodo di pagamenti Pago Pa che consente a cittadini e imprese di effettuare, in totale tranquillità, pagamenti a favore di enti pubblici, banche, Poste italiane e altri istituti di pagamento. Anche il Consiglio regionale e gli enti e le agenzie regionali potranno da oggi beneficiare della infrastruttura di connessione con il nodo nazionale messa a disposizione dalla stessa Regione. Lo prevede la delibera approvata nella riunione odierna dalla Giunta su proposta dell’assessore agli Affari Generali Filippo Spanu. L’attività di intermediazione tecnologica viene già svolta a favore dei Comuni dell’isola.

“La struttura dell’assessorato agli Affari Generali – spiega Spanu – ha ricevuto molte richieste di intermediazione e per questo abbiamo deciso di mettere ulteriormente a disposizione la nostra piattaforma che ora può essere utilizzata anche dal Consiglio regionale e dagli enti e agenzie della Regione. L’attività si svolgerà con lo stesso sistema informativo già in uso per l’intermediazione degli enti locali”

Intanto è operativo, attraverso il sito istituzionale della Regione, lo SPID, il Sistema pubblico di identità digitale. I cittadini, dotati di credenziali uniche, possono pertanto già accedere ad alcuni servizi online.

SPID è il nuovo sistema di login che consente di accedere con un’unica identità digitale, da molteplici dispositivi, a tutti i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese aderenti. Nell’home page del sito della Regione è presente, nella sezione in grigio a destra, il link “accesso ai servizi” che rinvia alle attivazioni SPID già effettuate.

“È una delle iniziative con le quali – dichiara l’assessore Spanu – rendere più agevole il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Lo Spid è un aiuto concreto che consente agli utenti di accedere a servizi on line con un sensibile risparmio di tempo. Grazie al supporto della tecnologia crescono le opportunità per cittadini e imprese con tangibili vantaggi per tutti. Attraverso lo SPID vengono meno le decine di password, chiavi e codici necessari oggi per utilizzare i servizi online di pubbliche amministrazioni e imprese. La struttura della Direzione generale degli Affari generali e della Società della comunicazione – sottolinea l’esponente della Giunta – sta gestendo in questa fase la necessaria interazione dei sistemi procedurali della Regione con il nuovo sistema SPID nazionale”.

Tra i servizi offerti c’è la procedura telematica ​ per gli imprenditori che, attraverso il Suape, vogliono avviare o sviluppare un’attività in Sardegna e per i cittadini che devono realizzare un intervento edilizio secondo il procedimento unico semplificato previsto dalla ​ legge regionale n. 24 del 2016. ​Il sistema SUAPE consente di presentare le pratiche, consultarle, integrarle e verificarne l’andamento.

L’identità SPID è rilasciata dai Gestori di Identità Digitale (Identity Provider), soggetti privati accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) che, nel rispetto delle regole emesse dalla stessa Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l’autenticazione degli utenti. Il gestore, dopo aver verificato i dati del richiedente, emette l’identità digitale rilasciando le credenziali. L’elenco dei gestori di identità digitale è riportata alla pagina: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-architetture/spid/identity-provider-accreditati.