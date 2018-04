La Giunta Sardegna approva l’aggiornamento del prezzario regionale delle opere pubbliche.

Cagliari, 17 Apr 2018 – “Il Prezzario delle opere pubbliche – aggiornato dopo quasi 10 anni – costituisce uno strumento fondamentale per gli operatori pubblici e privati del settore, consente una più efficace attività di programmazione delle risorse e contribuisce alla qualificazione dell’intero sistema. Rappresenta inoltre di un’essenziale base di riferimento per l’elaborazione dei capitolati e per la congrua definizione dei prezzi a base di gara”. L’assessore regionale dei Lavori Pubblici, Edoardo Balzarini, sottolinea così la rilevanza della delibera con cui oggi la Giunta regionale ha approvato il nuovo Prezzario regionale.

L’aggiornamento è frutto di una approfondita revisione che tiene conto delle disposizioni della recente legge regionale in materia di contratti pubblici e della necessità di adeguare i prezzi a quelli del mercato attuale e ricomprendere le diverse categorie di lavori e prodotti non presenti nel precedente prezzario del 2009, quali quelli per la bioedilizia.

Il Prezzario, di prossima presentazione ai portatori di interesse e alla stampa, sarà aggiornato annualmente a cura dell’Osservatorio regionale dei lavori pubblici e reso disponibile on line sul sito istituzionale della Regione Sardegna. Un applicativo, in via di pubblicazione, consentirà l’implementazione del Prezzario da parte degli uffici regionali e la presentazione di proposte di aggiornamento dagli operatori accreditati. Red-com