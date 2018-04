Sequestrata una cospicua quantità di stupefacenti nel quartiere Sant’Elia dai carabinieri della compagnia di Cagliari

Cagliari, 16 Apr 2018 – I carabinieri della Stazione di San Bartolomeo e della compagnia CC di Cagliari, nel corso di un servizio volto al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti eseguito nel corso di questo fine settimana, hanno segnalato alla locale prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti un giovane di Elmas e, durante il controllo eseguito nel quartiere Sant’Elia, sottoposto a sequestro una borsa contenente circa 50 dosi di cocaina, 300 grammi circa di hashish suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, 20 gr circa di marijuana e due bilancini di precisione, nonché un quaderno di rendicontazione dell’attività di spaccio con annotate le operazioni di acquisto e cessione delle sostanze stupefacenti.

Pertanto i carabinieri hanno sottoposto a sequestro stupefacenti e quaderno, elemento prezioso per il prosieguo dell’attività di indagine.

Il giro di affari stimato per questo solo rinvenimento (tra stupefacente e quaderno) è stimato in circa 6.000 euro.