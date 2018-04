Guardia di Finanza: visita del Questore di Sassari presso il Comando provinciale.

Sassari, 16 Apr 2018 – Il Questore di Sassari, Dott. Diego Buso, stamattina si è recato in visita al Comando Provinciale di Sassari dove è stato accolto, con gli onori di rito, dal Comandante Provinciale, Colonnello Antonello Reni, dagli Ufficiali e dai Comandanti dei Reparti della Provincia.

Il colonnello Reni ha espresso parole di benvenuto al Dott. Buso, manifestando allo stesso la oramai consolidata disponibilità del Corpo alla continua sinergia tra le Forze dell’ordine presenti sul territorio, al fine di poter raggiungere sempre più importanti obiettivi.

L’occasione è stata propizia per illustrare, nel corso di un briefing, la dislocazione, la competenza e la composizione dei Reparti dipendenti, nonché le principali fenomenologie economico – finanziarie che caratterizzano il territorio.

Il Questore Buso, nel suo intervento, ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le Istituzioni per assicurare ai cittadini maggiore sicurezza, da svolgere nel segno della continuità con quanto fino ad oggi fatto, ed ha rivolto parole di apprezzamento per le attività delle Fiamme Gialle sassaresi, elogiandone la specificità del ruolo di polizia economico-finanziaria. Com